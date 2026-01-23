寒い季節のおしゃれは、着心地のよさと見た目の上品さのどちらも大切にしたいもの。そんな40・50代におすすめなのが、【ユニクロ】の「ブラッシュドジャージー」シリーズ。ジャージー素材なのに、きれいめな表情でラフに見えにくそうなところが大人のスタイリングにぴったり。今回は、おすすめの商品を使った「上品コーデ」を紹介します。冬を乗り切るコーデの参考にぜひチェックしてみ