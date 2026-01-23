福岡県が進める減塩プロジェクトの一環で開発されたしょうゆが完成し、23日に商品発表会が開かれました。九州らしい甘口に仕上げ、塩分は通常のしょうゆの半分程度に抑えています。 福岡県庁でお披露目されたのは「福岡スマソル醤油（しょうゆ）」です。塩分を通常の半分程度に抑えた甘口の減塩しょうゆで、かつおやいりこのだしでうまみを補い、クエン酸の酸味で塩味のような締まりを表現しています。県の醤油工業協同組合が試