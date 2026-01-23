ファジアーノ岡山 竹内涼選手 ファジアーノ岡山は、2026年2月初旬に開幕する「明治安田J１百年構想リーグ」のキャプテンに、竹内涼選手(MF)が決まったと発表しました。 竹内選手は「チームのために、クラブのために、自分の全てを注ぎます。今年もトモニタタカウ！」とコメントしています。 副キャプテンは、チームの攻撃を引っ張る江坂任選手（MF)、精度の高い左足のキックが持ち