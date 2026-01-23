衆院選香川3区に立候補表明国民民主党・新人の川崎智光さん(44) 「真冬の短期決戦」に向け、岡山、香川の選挙区でも立候補予定者の顔ぶれがほぼ出揃いました。香川3区では国民民主党・新人の川崎智光さん（44）が23日、立候補を表明しました。 （国民・新／川崎智光さん［44］）「自分の生活に根差したところからやはり地域の活性化をまず第一に強く訴えたい」 国民民主党は香川3区に初めて候補者を擁立しました。