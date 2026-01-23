『セックス・アンド・ザ・シティ』のミスター・ビッグ役で知られる俳優のクリス・ノースが、同作で共演し、長く親しかったサラ・ジェシカ・パーカーとの友情が終わったことを宣言した。自身に性的暴行疑惑が取り沙汰された際、サラ・ジェシカが事情を尋ねることもなく、訴え出た女性を支持する声明を出したことがその原因だという。【写真】キャリー、アイコニックなウエディングドレス姿再び！ 『AND JUST LIKE THAT...』撮影風