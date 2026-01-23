◆テニス▽全豪オープンテニス第６日（２３日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２３日＝吉松忠弘】３度目の優勝を目指す世界ランキング１７位の大坂なおみ（フリー）が、今年いっぱいで引退を表明している同４１位のソラナ・チルステア（ルーマニア）との２回戦で、試合後の口論が話題となり、一夜が明けた。日本では「騒動」として広がっているが、現地では、あっという間に沈静した