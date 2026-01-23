２２日、遼寧省瀋陽市の瀋陽駅東広場に設置された巨大雪だるま。（瀋陽＝新華社記者／呉青昊）【新華社瀋陽1月23日】本格的な冬を迎えた中国遼寧省瀋陽市では、駅前広場や繁華街に登場した雪だるまが市民や観光客の目を楽しませている。２２日、遼寧省瀋陽市の瀋陽駅東広場に設置された巨大雪だるま。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）２２日、遼寧省瀋陽市のショッピングモール前に設置された巨大雪だるま。（瀋陽＝新華社記者／李鋼