第１子妊娠を発表した、モデルで女優のトリンドル玲奈がマタニティーコーデを披露した。２３日に自身のインスタグラムで「『たまごクラブ』読みながらまったり…夫婦でできるペアストレッチ（私のピラティスのトレーナーさんも絶賛しておりました）や名付けガイドなどなど本当に参考になって、連日読んでます。編集部＆チームのみなさんがとにかく優しくて、ほっこり撮影できてたのしかったなぁ幻のカットも載せた