山東省・青島港の外貿コンテナふ頭。（２０２５年１２月１日、ドローンから、青島＝新華社配信／兪方平）【新華社済南1月23日】中国山東省政府新聞（報道）弁公室は23日の記者会見で、2025年の同省の域内総生産（GDP）は前年比5.5％増の10兆3197億元（1元＝約23円）に上ったと明らかにした。山東は全国で3番目、北方地域で初めてのGDPが10兆元を超えた省となった。