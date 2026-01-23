衆議院の解散を受け、高市首相は「政策転換に信任を得て力強く進めたい」と意気込みを語りました。高市首相「責任ある積極財政、そしてこれから進めていきます安全保障政策の抜本的な強化、重要な政策転換がございます。政権枠組みの変更、その下での重要な政策転換、総選挙によって信任を頂いた上で、ぜひ力強く進めたいと考えております」高市首相は「新たな国づくりを進めてよいか、国民に直接問いたい」と強調しました。高市首