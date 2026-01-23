第６０回紀伊國屋演劇賞の贈呈式が２３日、都内で開かれ、俳優の日色ともゑ（８４）、竹中直人（６９）、片桐はいり（６３）、安井順平（５１）、舞台美術の杉山至氏に個人賞が贈られた。こまつ座の井上麻矢氏とともに特別賞を贈られた俳優で歌手の美輪明宏（９０）は欠席し、代理人が出席した。ＮＨＫ連続テレビ小説「旅路」（１９６７年）のヒロイン役でも知られる日色は、団体賞を受賞した扉座の横内謙介氏にエスコートされ