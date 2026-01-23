「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２３日、ＴｉｋＴｏｋを新規更新。棋士の加藤一二三九段が２２日、死去したことについて、哀悼の意を示した。加藤さんとは２０１９年放映の「イモトのＷｉＦｉ」テレビＣＭで共演した。同ＣＭでは、演歌歌手の五木ひろしも出演しており、棋界と芸能界のレジェンドによるサプライズ共演となった。撮影は本番一発撮り