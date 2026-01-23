日本オリンピック委員会（JOC）は23日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー代表として、男子エアリアルの五十嵐晴冬（美深エアフォース）とスキークロス男子の小林竜登（森川建設）、女子の新井真季子（岐阜日野自動車）を追加認定したと発表した。