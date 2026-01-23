WWEのトップヒールが母国凱旋で94歳の祖母と再会のツーショット。普段のキャラとは全く違う優しい素顔に共感の声が相次いだ。【画像】極悪レスラー×おばあちゃん“ほっこり”2ショットWWEスーパースターのフィン・ベイラーがXに投稿した一枚の写真とメッセージが、ファンの間で話題になっている。「94歳の祖母から人生と島の歴史を学んでいる。明日は彼女と皆のためだ」と綴った投稿で、フィンは御年94歳になる祖母との笑顔の