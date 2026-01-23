歌手で女優の鈴木愛理（３１）が、アーティストの一発撮りを切り取るＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」に２３日、午後１０時から登場し、プレミア公開される。今回は、かつて活動していたハロー！プロジェクト所属の嗣永桃子・夏焼雅・鈴木愛理からなるユニット「Ｂｕｏｎｏ！」より「初恋サイダー」をソロで披露する。鈴木は「２０１２年に発売した『初恋サイダー』を２０２６年に歌わせていただけ