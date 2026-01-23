茨城・水戸市でネイリストの小松本遥さん（31）が殺害された事件。逮捕された元交際相手の大内拓実容疑者（28）のストーカー行為とみられる行動が明らかになる中、新たな事実が。小松本さんの自宅にあったぬいぐるみの中から、スマートフォンで位置を特定できる紛失防止タグが見つかっていたことが分かりました。2025年の秋ごろから、小松本さんの知人に自宅の場所を聞き回るなどの行為に及んでいた大内容疑者。ストーカー行為を警