衆議院の解散を受けて、後藤田知事は1月23日の定例会見で「現場の意見をしっかり反映し、安定した政権を望む」と述べました。（後藤田知事）「国におきましては、安定した政権を私自身は望みます、現場の意見をしっかり聞いてやっていただきたいと、どの政党も」後藤田知事は、今回の解散総選挙について「突然のことではあるが、きちんと受けとめ、準備しなければいけない」と理解を示した一方、「現場である地方は日々動いている