モデルでタレントの谷口彩菜（26）が23日までにインスタグラムを更新し、初の水着写真を公開している。発売中の「週刊ヤングジャンプ」のグラビアを飾っており、これに合わせて鮮やかなブルーのビキニショットや白ランジェリー写真を投稿。ファンやフォロワーからは「スタイルがいい」「水着たまらん！」「めっちゃエエやんか」「美しいボディーライン」などのメッセージが寄せられている。谷口は、ABEMAの恋愛リアリティーショー