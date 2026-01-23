1月22日放送のフジテレビ系『トークィーンズ』にて、北川景子が出演した回の未公開トークを放送。北川が5歳の娘と1歳の息子を持つ母として、自分時間のマイルールについて語った。【関連】北川景子、1歳長男からの“呼び名”に驚き？「できればママとかお母さんとかがいい」2児の母として忙しい毎日を送る中、“自分時間を諦めないママの哲学”として、北川は、「できれば24時ぐらいには寝てたいから、（21時から）3時間ぐらい好き