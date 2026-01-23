メキシコのサッカーファンにとって、12年経った今も消化しづらい判定がある。2014W杯の決勝トーナメント1回戦・オランダ戦でのPKだ。当時のメキシコは最終ラインからチームを支えるベテランのラファエル・マルケスを中心に、非常に完成度の高いチームだった。オランダ戦でも48分に先制し、試合を上手くコントロールしていた。しかし終盤にドラマがあり、88分にオランダがMFウェズレイ・スナイデルの強烈シュートで同点に追いつくと