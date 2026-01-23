ビハインドを跳ね返す爆発力があるとポジティブに捉えるべきか、それともリードを許す守備が不安定と捉えるべきか難しいところだが、今季のバルセロナは逆転勝利が多い。21日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のスラヴィア・プラハ戦では、前半10分に失点。34分にMFフェルミン・ロペスが同点ゴールを決めると、そこからのゴールラッシュで最終的には4-2と逆転勝利を収めた。『ESPN』によると、バルセロナの逆転