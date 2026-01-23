大相撲初場所13日目、すでに勝ち越しを決めた石川県津幡町出身の横綱・大の里は、大関との対戦を制しました。横綱・大関との取組が続くことが見込まれる中、13日目は大関・琴櫻との一番です。右下手を取ると、琴櫻の上体を起こし、落ち着いた取り口を見せました。寄り切りで勝って9勝目です。中盤に黒星が続きましたが、ここにきて安定感が戻りつつあり、二桁の勝ち星まであと一つです。津幡町出身の前頭16枚目・欧勝海は、若元春