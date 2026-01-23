衆院解散などについて、記者団の取材に応じる高市首相＝23日午後5時51分、首相官邸高市早苗首相（自民党総裁）は27日の衆院選公示日第一声に関し、日本維新の会の吉村洋文代表と共に東京都内で街頭演説を実施する方向で調整に入った。自民と維新の連立政権発足後、初の国政選挙となるのを踏まえ、新たな政権の枠組みをアピールする狙いがある。複数の関係者が23日、明らかにした。首相は衆院選で、連立政権合意書に盛り込んだ