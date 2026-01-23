Ｊ１・ＦＣ東京は２３日、西東京市とスポーツを通じた包括連携に関する協定の締結式を西東京市役所田無庁舎で行った。川岸滋也社長と池澤隆史西東京市長が締結書面へ署名した。池澤市長は「（包括連携協定は）スポーツの振興をはじめ、健康福祉、子どもの健全育成、地域の活性化など、市民が住んでいるだけで幸せに健康になるという、そういう街づくりに帰するものかと思っております。この協定を機に、これからもより一層ＦＣ