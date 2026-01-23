ボートレース平和島の「BOATBoyカップ〜ヤングvsベテランバトル〜」は24日に予選最終日を迎える。安定航跡を刻んでいる一人が鈴木博（56＝埼玉）だ。2、1、1着で迎えた3日目は4R4号艇、8R1号艇の2走だった鈴木。前半は2コースの中村日向が1周1マークは先捲りを敢行。鈴木は4コースカドから冷静に差した。そこから、バックストレッチに向いてスムーズに加速。1周2マークは網代良芽と塩崎優司を抑えて2番手で回り、2着に入った。