機体が見つかった熊本県・阿蘇山の中岳火口付近で活動する捜索隊＝21日（熊本県警提供）熊本県の阿蘇中岳火口内で遊覧ヘリコプターが大破して見つかった事故で、県警や消防は23日、搭乗していた3人の救助活動を続けた。機体は火口のふちから50メートルほど下の、断崖に近い急斜面で発見され、救助隊は近づくことができていない。地元消防幹部は「救助活動は長期化する」との認識を示した。消防によると、低気温のため火口から