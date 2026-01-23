◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２３日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）女子個人第２１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）の予選が行われ、２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表に選出されている今季６勝を挙げる丸山希（北野建設）は、１３２メートルを飛び、１２１・０点の９位で予選を通過した。大倉山の風をつかんで好飛躍を見せたが、着地でミスし、飛型点を下げて９位に甘んじた。「結構、高さが出て、自分の