【北京＝岡田浩幸】フィギュアスケートの四大陸選手権は２３日、北京で行われ、アイスダンスはミラノ・コルティナ冬季五輪代表でリズムダンス（ＲＤ）６位の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）がフリーは１０３・３５点で７位とし、合計１７０・６６点で７位だった。優勝はエミリア・ジンガス、バディム・コレスニク組（米）。「練習大切に」アイスダンスの吉田、森田組はフリーで目標の１１０点には届かなかったが、自