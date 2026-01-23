衆議院は23日午後、解散された。27日公示、2月8日投開票で衆議院選挙が行われる。【映像】国民民主・玉木代表会見解散の受け止めを聞かれた国民民主党の玉木雄一郎代表は「結果として経済後回し解散になってしまうことが非常に残念ではあります。ただ、選挙になりましたから、とにかく我々が力をつけるしかないと。経済最優先、国民生活最優先の新しい政治に変えていくためにも、それを貫いてきた、ぶれずに政策理念を変えずに