俳優竹中直人（69）が23日、都内で行われた「第60回紀伊國屋演劇賞」の贈呈式に出席した。竹中はキューブ企画製作「竹生企画」公演「マイクロバスと安定」の演技が評価され、個人賞を受賞した。「自分がこんな場所に立っているのは、足が震える。子供の頃から自分というものに自信が持てなくて、自分じゃない人間になればいいと」と話し、急に声を大きくして身ぶり手ぶりで「何かのキャラクターをね、持ってれば話せるんだ。ハハ
