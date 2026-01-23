大けがにより、一時は番付最下位の序ノ口にまで転落した元幕内力士の炎鵬。23日、関取復帰のかかった大一番に臨みました。大相撲初場所に幕下11枚目で挑む、金沢市出身の幕内経験者の炎鵬。2023年に脊髄損傷と診断され、一時は起き上がることすらできませんでしたが、おととし、序ノ口から再スタートを切り、幕下11枚目まで戻ってきました。ここまで無傷の6連勝で、この日勝って優勝すれば、十両昇進がほぼ確実となります。