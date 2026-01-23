衆議院が23日午後、解散しました。投開票まで16日間。石川県内の選挙区で、出馬を予定する前職たちも臨戦態勢に入りました。「衆議院を解散する」「バンザーイ」重盛 友登 記者：「高市首相が自民・維新の連立の枠組みなどについて、国民の信を問うとした今回の衆議院解散。県関係の前職も、超短期決戦の与野党対決へ意気込みをみせました」自民 石川2区 前職・佐々木 紀 氏：「『サナエノミクス解散』。大きな財政政策の転