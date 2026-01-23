【モデルプレス＝2026/01/23】モーニング娘。’26の野中美希が腰椎椎間板ヘルニアにより、1月24日〜25日に開催される「Hello! Project 2026 Winter -White Tales-」「Hello! Project 2026 Winter -Silver Trails-」を欠席することがわかった。23日、公式サイトにて発表された。【写真】モー娘。メンバー、激レアジムショット◆野中美希、ヘルニアでライブ出演見合わせ野中について「昨年、腰の痛みが強く出たため病院にて診察およ