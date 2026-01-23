菓子メーカーのギンビスは、新商品「ポテパラガス」を2026年1月26日（月）より、全国のコンビニエンスストア限定で順次発売する。価格は185円（税別）、内容量は50g。「ポテパラガス」は、ポテトの入った生地を、ギンビスが長年培ってきた薄焼きビスケットの技術で焼き上げたノンフライスナック。油で揚げない製法により、カリッとサクッとした軽い食感のポテトスナックに仕上げた。味付けは「うましお味」。【画像を見る】「ポテ