登壇したウクライナのゼレンスキー大統領＝1月22日、スイス・ダボス、宮地ゆう撮影 スイス・ダボスで開催されている世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）は22日、ウクライナのゼレンスキー大統領が登壇した。ロシアによるウクライナ侵攻からまもなく4年。前日にはダボスでゼレンスキー大統領とトランプ米大統領との会談がもたれたが、大きな進展はみられなかった。ゼレンスキー大統領は、イランやベネズエラで国際