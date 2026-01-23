衆院選・香川3区に立候補表明日本維新の会・新人の細川修平さん（51） 「真冬の短期決戦」に向け、岡山、香川の選挙区でも立候補予定者の顔ぶれがほぼ出揃いました。香川3区では日本維新の会の新人、細川修平さん（51）が23日、立候補を表明しました。 （維新・新／細川修平さん［51］）「この地域の持つ、特性、強み。それをいかにフルに発揮してこの地域の発展を目指していくか、実現していくかそういったことが大事か