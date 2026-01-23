事故調査官2人が匠航空(岡山市)の阿蘇市の事務所へ23日 熊本県阿蘇市で起きた遊覧ヘリの事故。乗っていた3人の捜索と救助が難航する中、事故原因の調査が始まっています。 23日朝8時半ごろ、運輸安全委員会の事故調査官2人が岡山市のヘリ運航会社「匠航空」の阿蘇市の事務所に調査に入りました。飛行ルートに関する書類の確認などをしたものと見られています。 パイロットら3人が乗っていた遊覧ヘリは、1月20