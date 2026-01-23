美白¹はゴールではなく、はじまり。THREEから誕生した新しい美容液は、肌本来のリズムに寄り添いながら、自ら美しさへ向かう力を引き出します。目指したのは「攻め」と「安らぎ」を同時に叶えること。使い心地や心地よさを大切にしながら、くすみや肌あれ、年齢サイン²まで見逃さない設計に。毎日のスキンケアを、肌と心を整えるブレイクタイムへと導いてくれます♪ 美白*¹を再定義するターンオӦ