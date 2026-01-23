中国科学院大学などの研究チームは心臓の拍動を利用して自ら発電する共生型ペースメーカーの開発に成功した。この技術は電池切れにより再手術でペースメーカーを交換しなければならないという課題の解決につながる可能性があり、「一度の埋め込みで生涯使用可能」を目指す重要な一歩となる。関連研究成果は学術誌「NatureBiomedicalEngineering（ネイチャー・バイオメディカル・エンジニアリング）」に掲載された。科技日報が伝え