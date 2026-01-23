中国商務部によると、中国の電子商取引（EC）は2025年まで安定して発展し、同年まで13年連続で世界最大のネット小売市場でした。ネット小売市場の発展は消費の増加や産業のモデルチェンジの促進、国際協力の強化を後押ししています。政府関連部門はデジタル消費政策を打ち出して実行してきました。例えばネットを通じて春節（旧正月、2026年は2月17日）用品祭などの消費拡大活動を開催し、質のよいECを育成しています。また、国家