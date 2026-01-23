大阪府警の捜査員が家宅捜索の際に暴行を加えた事件。関係者３５人を異例の大量処分です。大阪府警捜査四課の捜査員らが去年７月、女性を風俗店などに斡旋する国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」の拠点とみられるビルの一室を家宅捜索した際、捜査対象の男性３人に暴行を加えたとされる事件では、時長力被告（５１）と阪口裕介被告（３３）が逮捕・起訴され、ほか４人が在宅起訴されています。府警は１月２３日、暴