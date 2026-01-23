巨人は２３日に、海外ＦＡ権を行使し楽天から移籍した則本昂大投手（３５）の人的補償として田中千晴投手（２５）が楽天に移籍することを発表した。田中千は２０２２年のドラフト３位で国学院大から巨人に入団。ルーキーイヤーの２３年に初勝利＆初ホールドを記録していたが、２４年は一軍での登板試合は３試合（防御率０・００）にとどまり、オフに右ひじのクリーニング手術を行った。昨季は一軍登板ゼロで終了。一軍では通算