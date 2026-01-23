ENEOS Xploraは2025年12月1日から12月5日までの5日間、海外事業拠点で現地採用されたナショナルスタッフを本社に招いてナショナルスタッフ研修を開催した。研修に参加したナショナルスタッフと研修事務局の集合写真○クアラルンプール／ベトナムの現地採用スタッフが参加同研修は、ナショナルスタッフの育成、事業理解の深化、グループの一体感の醸成を目的としたもの。今回はクアラルンプール事務所（ENEOS Xplora マレーシア）お