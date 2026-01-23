日本最大の労働組合組織・日本労働組合総連合会（連合）の芳野友子会長は1月23日、東京都内で開かれた内外情勢調査会で講演。 2026年春季生活闘争（春闘）において「賃上げノルム（社会規範）の確立ができるかどうか正念場だ」と強調した。全体で5%以上、中小企業で6%以上、パート・派遣等で7%以上という「5・6・7」の数値目標を掲げ、3年連続での高水準の賃上げ達成に強い意欲を見せた。 また、同日に衆議院が解散され