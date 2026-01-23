22日に放送された情報番組『よんチャンTV』（MBS）で紹介された、“自民党・日本維新の会・参政党に対する呼称”が大炎上している。番組では、23日の衆議院解散に関連した“あす衆院解散多党乱立の選挙戦へ公約どう見る？判断は？まえはるプレゼンきょうの現場”というコーナーの中で有権者に向けて、投票の判断軸を紹介。女性アナウンサーがフリップのようなものを使い、政治ジャーナリストの武田一顕氏（59）が考案した“