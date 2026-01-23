プロ野球・楽天は23日、巨人にFAで移籍した則本昂大投手(35)の人的補償として田中千晴投手(25)を獲得したことを発表しました。田中投手は国学院大学から2022年ドラフト3位で巨人に入団。23年に30試合、24年に3試合登板し通算2勝3敗3ホールド、防御率は4.91の成績。昨季はケガの影響もあり1軍での登板はありませんでした。移籍に伴い巨人は田中投手のコメントを発表。「ジャイアンツでの3年間は、たくさんの学びと経験を得ることが