楽天は２３日、巨人へＦＡ移籍した則本昂大投手の人的補償として、田中千晴投手（２５）を獲得することで合意したと発表した。田中は１８９センチの長身右腕。国学院大から、２２年度ドラフト３位で巨人入りした。昨季は１軍登板なく、通算３３試合の登板で２勝３敗３ホールド、防御率４・９１。田中は巨人を通じて、「ジャイアンツでの３年間は、たくさんの学びと経験を得ることができた大切な時間でした。支えてくださった