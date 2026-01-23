FC岐阜は23日、明治安田J2・J3百年構想リーグを戦う新体制および選手の新背番号を発表した。▽監督石丸清隆▽ヘッドコーチ上野優作▽コーチ吉田恵石田英之▽GKコーチ楫知己▽フィジカルコーチ立田岳矢▽選手3 DF萩野滉大4 DF甲斐健太郎5 DF加藤慎太郎6 MF福田晃斗7 MF文仁柱8 MF荒木大吾9 MF中村駿(←磐田)10 MF北龍磨11 FWブヴィク・ムシティ・オコ14 MF生地慶充15 MF山田直輝17 FW川本梨誉18 FWワッド・モハメッド・サディキ(