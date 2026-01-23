今日はいい日にしよ▶▶この作品を最初から読む中学2年生のメイは、小説家の叔父さんとふたり暮らし。母を亡くしたメイを引き取り、ずっと側にいてくれている叔父さんは、誰よりも大切な存在です。一方、かつてはひとりぼっちだった叔父さんにとっても、素直なやさしい子に成長した姪っ子はかけがえのない家族。背が伸び、少しずつ大人びていくメイの姿にちょっぴり寂しさはありますが、その時間も愛おしく、そっと見守