2026年6月開幕の北中米W杯で「優勝を目指す」と公言している“サムライブルー”ことサッカー日本代表だが、怪我人が続出し“野戦病院”と化している──。始まりは2025年8月のDF町田浩樹だった。代表でレギュラーを掴み、ベルギーのロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズからドイツのホッフェンハイムにステップアップして迎えた開幕戦。相手選手と接触して左膝の前十字靱帯（じんたい）断裂。W杯の本大会出場は極めて難しい状